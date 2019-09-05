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Налоговая льгота позволит "Норникелю" увеличить вложения в геологоразведку в Арктике

Сейчас компания направляет на эти цели около 1,5 млрд рублей в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Введение налогового коэффициента 3,5 для стимулирования геологоразведочных работ в Арктике даст возможность компании "Норникель" увеличить вложения в геологоразведку с нынешних 1,5 млрд до примерно 2 млрд рублей в год. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Коэффициент в размере 3,5 к расходам на геологоразведочные работы в Арктике при расчете налога на прибыль, на который будут увеличиваться расходы для учета и определения налоговой базы, предложило ввести Минприроды РФ.

"Для компании это возможность дополнительно вкладывать в геологоразведочные работы от 300 до 500 млн рублей в части экономии при введении такого рода коэффициента", - сказал он, уточнив, что сейчас компания направляет на эти цели около 1,5 млрд рублей в год.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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