Кобылкин: разработка трудноизвлекаемых запасов требует спецсистемы налогообложения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительству необходимо разработать специальную систему налогообложения для поддержки недропользователей, занимающихся разработкой трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) полезных ископаемых, однако здесь необходимо взвешенное решение. Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

"Для трудноизвлекаемых запасов точно нужна другая система налогообложения, потому что это, во-первых, места традиционной добычи углеводородного сырья с готовой инфраструктурой, и это новая, цифровая нефть, как мы ее называем, цифровые углеводороды, которые нам в будущем предстоит добывать", - сказал Кобылкин.

При этом он добавил, что не хотел бы торопиться с принятием этого решения.

"Возможно к концу этого года (будут конкретные предложения - прим. ТАСС), возможно - следующий год. Знаете, не хотелось бы принимать какие-то быстрые решения, от которых потом мы бы не получили должного эффекта. Хочется получить эффект", - добавил министр.

Одновременно он отметил, что, возможно, решение вопроса поддержки бизнеса в разработке ТРИЗов будет более эффективна, чем допуск частных компаний к шельфу Арктики.

"Опять же, когда мы говорим об открытии шельфовой зоны, и о том, пойдет ли Россия с добычей углеводородного сырья в Арктику, также обсуждаем вопрос - целесообразно ли это, или все-таки мы можем лет пятьдесят еще поработать над тем, что у нас есть в традиционных местах добычи углеводородного сырья, в том числе в Западной Сибири. Здесь, конечно, государству нужно поучаствовать в этих процессах путем установления каких-либо льгот", - добавил министр.

История вопроса

В декабре 2016 года Госдума утвердила коэффициент 1,5 к вычетам затрат на геологоразведку из налога на прибыль на все виды работ. При этом Минприроды России неоднократно выступало за увеличение этого коэффициента для трудноизвлекаемых и рисковых проектов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.