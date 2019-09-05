Врио главы Забайкалья: участие Ростеха положительно скажется на развитии оборонных заводов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Передача госкорпорации "Ростех" части акций трех оборонных заводов в Забайкальском крае должно положительно отразиться на развитии этих предприятий, заявил в четверг журналистам врио губернатора Александр Осипов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

На этой неделе СМИ сообщили, что Ростеху передали часть акций трех оборонных заводов в Забайкальском крае - 88-го центрального автомобильного завода, бронетанкового ремонтного завода и завода по ремонту вертолетной техники. Все они находятся в окрестностях Читы.

"Она [госкорпорация] будет принимать участие в управлении этими заводами. Посмотрим, какие будут планы у Ростеха. Я думаю, что должны быть положительные изменения и в обеспечении заказами, и в перевооружении этих заводов", - сказал Осипов.

Врио губернатора добавил, что состояние всех трех заводов вызывает у него обеспокоенность, и он поднимал вопрос о необходимости их модернизации перед руководством страны. "Это рабочие места, это промышленное производство, и при этом обороты там не очень большие", - пояснил он.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.