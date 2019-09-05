Бурятия планирует поставлять в Индию тест-маркеры для диагностики инсульта и аналог кожи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компании Бурятии планируют экспортировать в Индию тест-маркеры для диагностики инсульта и искусственную кожу человека, необходимую больным при различных ожогах и травмах. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС глава Бурятии Алесей Цыденов.

"Наши ученые и бизнес сделали тест-маркеры по инсульту, сейчас технология проходит клиническое испытание, мы презентовали [ее] индийской компании "Меданта" (Medanta Group of Hospitals). Это крупнейшая частная медицинская организация в Индии, у них 25 тыс. посещений в сутки по всем отделениям, они заинтересовались этим проектом. Мы сейчас проработали [вопрос] по поставке в Индию наших тест-маркеров. Плюс у нас началось в этом году производство искусственной кожи человека, этим тоже индийская сторона заинтересовалась", - сказал Цыденов.

Он отметил, что у Бурятии сейчас "с индийскими коллегами достаточно активная фаза работы", прорабатывается вопрос по совместному строительству в регионе завода по производству инфузионных растворов. Кроме того, Улан-Удэнский авиационный завод поставляет в Индию вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2.

Система диагностических тестов для определения повреждений мозга, в частности инсульта и черепно-мозговых травм, компании DRD Biotech (ООО "ДРД") была презентована, в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Тест создан для дифференциальной диагностики типа инсульта и маршрутизации пациента в нужное медицинское учреждение, чтобы сократить время от момента, когда приехала скорая до момента назначения лечения.

Производство аналога живой кожи "NovoSkin" для лечения ожогов, ран, обморожений и пролежней открылось в 2019 году в промышленном парке в Улан-Удэ. Благодаря применению инновационных клеточных технологий этот высокотехнологичный продукт дешевле, чем импортные аналоги и обладает лучшими характеристиками, у него более длительный срок использования. Биотехнологическим производством медицинских изделий будет заниматься местная компания "SheneSkin", входящая в ГК "Диамед".

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.