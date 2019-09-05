Минск и Москва подпишут документы по интеграции к 8 декабря

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что программные документы по интеграции Белоруссии и России будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.

"Есть еще [cпорные] вопросы. К 8 декабря должны быть выработана программа [по интеграции] и пакет дорожных карт, все вместе", - сказал он в четверг журналистам. - От даты, которую президенты согласовали в Санкт-Петербурге, они не отступают". Глава ведомства также отметил, что подписать программу и пакет дорожных карт, могут только президенты.

Кроме того, стороны также подготовят "ряд соглашений по чувствительным вопросам, в первую очередь - по газу". "Все что происходит сейчас - это промежуточная работа, каждый день появляются какие-то изменения, уточнения, идут переговоры бесконечно", - указал Крутой.

В отношении цены на газ он заявил, что это отдельное межправсоглашение, которое должно быть подписано до конца года. "Но все вопросы будут рассматриваться в комплексе", - сказал министр.

Он пояснил, что программа действий "сама по себе будет носить рамочный характер". "Все вопросы будут "расшиты" в "дорожных картах", после "дорожных карт" начнется работа над нормативными актами, в течение 2020 года, - отметил Крутой. - Потому что все сферы разные, в разных сферах разная степень унификации".

Для примера он привел таможенную сферу, где практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС, и действуют единые документы. "Если взять какие-то другие сферы, там еще люди даже не понимают масштабы необходимых изменений. Вот это все сейчас проанализировано в течение двух месяцев и положено в "дорожную карту", - сказал он. - "Дорожная карта" обозначит, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года, и с 1 января 2021 года по основным сферам будут запущены общие рынки". Глава ведомства указал, что это общая концепция, но с учетом "секторальных особенностей могут быть отклонения".

Кроме того, Крутой напомнил, что белорусское правительство направило президенту проект программы по развитию интеграции с РФ, и он должен "просто посмотреть текущую промежуточную работу". Качество работы с российской стороной по проекту программы министр оценил как "очень деловое, нормальное, оперативное".

Развитие интеграции

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, а декабрю представить программу по интеграции.

Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. 3 сентября в белорусском правительстве cообщили, что направили президенту проект программы по развитию интеграции с Россией для одобрения.