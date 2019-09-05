Новые молочные фермы создадут в Приморье при поддержке китайских компаний

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края и представители китайских компаний в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о создании животноводческих комплексов для производства и переработки молока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации края.

"Инвестиции в 45 млрд рублей на новое молочно-товарное производство и создание 4 тыс. рабочих мест предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и представители китайских компаний в присутствии вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что с китайской стороны подписи поставили представители компаний "Менью" и "ДжунДин".

"Мы видим интерес со стороны российских и китайских партнеров в развитии молочного производства. Администрация Приморья, в свою очередь, окажет содействие в реализации этого проекта", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Соглашение предусматривает создать за семь лет 15 животноводческих комплексов с общим поголовьем скота 100 тыс., планируемый ежегодный объем молока составит 500 тыс. тонн. Первые фермы будут запущены уже через два года. Продукция отправится не только на приморский и дальневосточный рынки, но и в Китай.

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.