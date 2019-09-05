Минвостокразвития ожидает, что ипотеку под 2% возьмет каждая вторая молодая семья

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Льготную ипотеку для дальневосточников под 2%, о начале выдачи которой с текущего года в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, могут получить 17,8 тыс. нуждающихся в жилье молодых семей. Ожидается, что ею воспользуется каждая вторая такая семья, следует из презентации Минвостокразвития, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Механизм выдачи льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей регионов Дальнего Востока планировалось запустить до конца 2019 года. Финансировать операторов программы льготной ипотеки будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Операторы программы - банки, ипотечные агентства - будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты людям. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

В презентации приводится пример среднестатистической семьи с двумя работающими супругами, доход которой составляет 55,5 тыс. рублей. За вычетом налогов и прожиточного минимума от этого дохода остается 21,2 тыс. рублей. Это меньше, чем ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру при обычной ипотеке под 9,1% - он составляет 27 тыс. рублей. Взять такую ипотеку может только каждая десятая молодая семья, тогда как льготную под 2% может себе позволить каждая вторая. При этом ежемесячный платеж составит 16,1 тыс. рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.