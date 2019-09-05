Орешкин сообщил, что темпы роста потребительского кредитования в 2020 году замедлятся

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2020 году. Об этом сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Идет кредитный цикл. Сейчас у нас будет происходить замедление потребительского кредитования. Темпы роста будут в следующем году точно не такие высокие, как в этом. Это означает, что эффект на потребительский спрос будет понижающий, эффект на инфляцию будет понижающий. Это открывает пространство для ЦБ по снижению ставок. Причем ставки должны быть снижены таким образом, чтобы провал одной части спроса компенсировался ростом другой", - сказал он.

Ранее Орешкин предупредил, что экономика России может войти в рецессию в 2021 году, если не принять меры по ограничению темпов роста потребительского кредитования. По его словам, сдерживание кредитования населения будет способствовать росту корпоративного кредитования, которое в свою очередь позволит добиться увеличения инвестиций и темпов экономического роста.

Рост потребительского кредитования в России в июле 2019 года по отношению к тому же периоду годом ранее составил 7,6%, рост показателя в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил почти 36%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.