Путин: Россия была готова к кооперации с США по МС-21, но сделает самолет сама

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия была готова при строительстве самолета МС-21 к кооперации с США по производству отдельных узлов и деталей, но в итоге было решено сделать самолет из собственных комплектующих. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.

"Кооперация была бы уместна [по производству деталей для МС-21], мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы, так как они покупают у нас титан в большом количестве и производят Boeing из нашего титана", - сказал Путин. Но, подчеркнул он, было решено, что самолет МС-21 будет собран из отечественных деталей. "Может, это отчасти хорошо, потому что будут свои материалы, мы не будем в этом смысле ни от кого зависеть", - сказал президент.

Ранее Путин назвал очень плохой практикой задержания за рубежом россиян по инициативе США и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой и в качестве примера привел попадание в санкционный список продукции деталей для крыла этого самолета.

Президент также пояснил ситуацию по поводу обвинений в краже секретов в адрес сотрудника, который работает в двигателестроительной корпорации. "Объединенная двигателестроительная корпорация сделала новый российский двигатель. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет. Предприятие с очень хорошими компетенциями, с наукой мирового класса. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации - это абсолютно естественная мировая практика, открытая коммерческая работа с европейскими партерами", - объяснил Путин. Он добавил, что в случае таких обвинений речь точно идет о попытке недобросовестной конкуренции.