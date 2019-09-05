Центр ядерных технологий на острове Русский откроют в сентябре 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ) откроют на острове Русский во Владивостоке в сентябре 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор АО "Наука и инновации" (научный дивизион Росатома) Павел Зайцев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы сегодня представили проект МНИЦПЯТ, который создаем на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках проекта мы предоставляем российским и зарубежным студентам и ученым доступ к результатам исследований на уникальных ядерных научно-исследовательских установках Росатома, а также возможность работы с полноценными "цифровыми двойниками" и "цифровыми тенями" ядерных научных установок. Планируем открыть Центр в сентябре 2020 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Росатом, Минвостокразвития, Минкомсвязь и ДВФУ подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве, в том числе о создании на острове Русский МНИЦПЯТ.

Зайцев напомнил, что Росатом обладает парком ядерных научно-исследовательских установок, с помощью которых решаются задачи обоснования новых конструкционных материалов, видов ядерного топлива и создания изотопной продукции для ядерной медицины.

"Мы работаем над обновлением парка таких реакторов, строим в ГНЦ НИИАР многоцелевой быстрый исследовательский реактор (МБИР). Исследования на этих установках расписаны на годы вперед, в очереди на них стоят все, в том числе иностранные компании. Что тут говорить о студентах и аспирантах, которые хотели бы посвятить свою жизнь атомной отрасли, но не могут попасть на данные установки. Поэтому МНИЦПЯТ - одно из решений этой задачи", - добавил Зайцев.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.