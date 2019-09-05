"Газпром нефть", "Газпром газомоторное топливо" и ОСК будут развивать СПГ-флот

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть", "Газпром газомоторное топливо" и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили трехстороннее соглашение о партнерстве в развитии СПГ-флота и инфраструктуры для него. Меморандум подписан на полях Восточного экономического форума, сообщила "Газпром нефть".

"Доля судов, работающих на сжиженном природном газе, увеличивается с каждым годом благодаря экономической эффективности и экологическим характеристикам этого вида топлива. Сотрудничество "Газпром нефти" с ведущими российскими судостроителями и производителями газомоторного топлива будет способствовать развитию нового рынка с одной стороны за счет формирования отечественного СПГ-флота, с другой - благодаря созданию в стране современной высокотехнологичной морской и береговой бункеровочной инфраструктуры", - отметил исполняющий обязанности генерального директора компании "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

"Участники соглашения также планируют вместе взаимодействовать с судоходными компаниями - потенциальными заказчиками судов, работающих на СПГ-топливе. Еще одно направление сотрудничества - совместное участие в создании и совершенствовании нормативно-правовой базы для использования СПГ в качестве топлива на территории России", - говорится в сообщении.

Стороны договорились реализовать совместную дорожную карту, направленную на развитие рынка бункеровки судов сжиженным природным газом.

Объединенная судостроительная корпорация проанализирует существующие технические возможности по разработке, созданию и сертификации СПГ-судов. Специалисты "Газпромнефть Марин Бункер" проведут комплексный анализ проектов создания инфраструктуры бункеровки сжиженным природным газом. "Газпром газомоторное топливо" рассмотрит возможность оказания услуг, связанных с транспортировкой СПГ автотранспортом, хранением и бункеровкой с причальной стенки с использованием криогенных передвижных автомобильных газовых заправщиков.