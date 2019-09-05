Приамурье и Сбербанк подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Амурская область и Сбербанк подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает участие банка в реализации инвестпроектов и модернизации предприятий региона, сообщается в четверг на сайте областного правительства.

"Соглашение о сотрудничестве подписал сегодня на ВЭФ глава Приамурья Василий Орлов и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Банк планирует участие в реализации инвестиционных проектов региона, поддержит инновационное развитие промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизацию предприятий Амурской области. Также Сбербанк намерен совместно вести работу в разных направлениях, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, инфраструктурному строительству", - отмечается в сообщении.

Кредитный портфель Сбербанка в регионе - более 30 млрд рублей, почти 5 из них приходится на малое и среднее предпринимательство. Налоговые отчисления составляют 550 млн рублей.

Губернатор Приамурья и глава Сбербанка обсудили возможность совместной реализации программы лизинга для нужд больниц и школ, а также финансирования концессионных соглашений. Рассматривалась и возможность участия области в проекте "Искусственный интеллект в медицине", который направлен на развитие технологий цифрового здравоохранения.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.