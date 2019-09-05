"Газпром" и "Роснефть" вошли в топ-10 самых доходных компаний Европы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские компании "Газпром" и "Роснефть" вошли в десятку крупнейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's.

"Роснефть" увеличила свои запасы наличности практически вдвое по сравнению с 2017 годом, до €18 млрд. Однако, как отмечают аналитики агентства, в 2019 году ее объем скорректировался: в первой половине года запасы ликвидности сократились из-за погашения долга компании из этих средств.

"Газпрому" также удалось нарастить свои прошлогодние показатели почти на €3,2 млрд, до €21 млрд, и занять седьмую строчку в рейтинге.

По итогам 2018 года в топ-10 рейтинга впервые попала крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco. С запасами в €43 млрд она стала самой доходной компанией Европы, Ближнего Востока и Африки, говорится в сообщении.

Общий кэш (наличные деньги) компаний нефинансового сектора, рассмотренных в отчете, в 2018 году увеличился на 15%, до €1,1 трлн против €941 млрд в 2017 году. Самым крупным по объему ликвидности вновь стал энергетический сектор, заняв долю в 21% от общего объема ликвидности. Из других энергокомпаний в список попали Total, Shell, BP и Eni, Electricite de France, из неэнергетических - Volkswagen и Daimler.