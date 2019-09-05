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Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 2674%

Только в августе этот показатель составил 65,2%

КАРАКАС, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень инфляции в Венесуэле с января по август текущего года достиг 2674%. Такие данные обнародовал в четверг член постоянного комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Гиперинфляция сохраняется, - написал Альварадо в своем Twitter. - В августе инфляция составила 65,2%, экономическая активность в первом полугодии сократилась на 42,6%". В годовом выражении рост цен превысил 135000%. По оценкам Альварадо, в настоящее время на минимальную зарплату, которая равна 40 тыс. боливаров ($1,7), можно купить только 2% необходимого на месяц набора продуктов.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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Мадуро, НиколасВенесуэла
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