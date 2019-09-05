СМИ: новые компании из США начнут осваивать газовое месторождение у берегов Кипра

НИКОСИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Новые американские компании примут участие в освоении газового месторождения у берегов Кипра. Об этом, как сообщила в четверг в своей электронной версии газета Phileleftheros, заявила на деловом обеде в Никосии посол США в Республике Кипр Джудит Гарбер.

"Мы гордимся тем, что две американские компании - ExxonMobil and Noble Energy - участвуют в освоении этого уникального месторождения", - заметила она. "Я твердо убеждена в том, что и другие компании из США, представляющие энергетический сектор, присоединятся к ним по мере того, как Кипр осуществит переход от обнаружения энергетических ресурсов к трудной задаче доставки этих ресурсов на рынок", - добавила Гарбер.

По словам американского посла, открытие углеводородного месторождения в исключительной экономической зоне Кипра открывает большие перспективы и накладывает значительную ответственность. "Мы надеемся, что эти ресурсы будут содействовать процветанию во всем регионе Восточного Средиземноморья и помогут диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу", - добавила она, заметив, что углеводородные ресурсы должны быть справедливо разделены между греческой и турецкой общинами Кипра. При этом она назвала "провокационным и незаконным шагом" нахождение турецкого бурового судна Yavuz в территориальных водах Республики Кипр.

Гарбер также заявила о неразрывной связи национальной безопасности США, национальной безопасности Кипра и восточносредиземноморской безопасности и стабильности.

На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита" с запасами в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила туда два буровых судна, которые приступили к бурению на шельфе Кипра. Корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда.