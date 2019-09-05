H&M приостановила закупки кожи из Бразилии из-за пожаров в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Вторая крупнейшая в мире сеть розничных магазинов по продаже одежды, шведская H&M, приостановила закупки кожи из Бразилии в связи с пожарами в Амазонии. Об этом сообщила в четверг газета Globu со ссылкой на заявление компании.

"Из-за масштабных пожаров в бразильской части амазонских лесов и их связи со скотоводческой деятельностью, мы приняли решение временно запретить [использовать] кожу из Бразилии", - приводит издание выдержку из документа. Как уточняется, запрет будет действовать "до появления системы гарантий, которая могла бы надежно подтвердить, что [производство] этой кожи не способствует нанесению природного урона Амазонии". В конце августа от закупки изделий бразильских кожевенников аналогичным образом отказалась также швейцарская VF Corporation, которой принадлежат такие популярные бренды одежды и обуви как Vans и Timberland.

Бразилия экспортирует 80% производимой в стране кожи. С января по июль 2019 года выручка от реализации данной продукции за рубеж составила $712 млн, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Около четверти продукции направляется в Китай (23,8%), крупными клиентами бразильских кожевников являются также Италия (17,3%) и США (16,6%).

В августе в центре внимания международного сообщества оказались крупномасштабные пожары в бразильской Амазонии. По данным Национального института космических исследований (Inpe), с начала года там было зарегистрировано 48 724 пожара, уничтоживших более 4,3 млн га экваториальных лесов. На борьбу с природным бедствием власти страны выделили 38,5 млн реалов (свыше $9 млн). К тушению были привлечены около 4,5 тыс. служащих Вооруженных силы республики.