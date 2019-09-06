Продажи легковых авто в России августе упали на 1,3%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2019 года сократились на 1,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 145,55 тыс., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По данным АЕБ, лидер среди производителей на российском авторынке "АвтоВАЗ" показал рост продаж на 5% в августе (более 30 тыс. авто), за январь - август было продано 233,69 тыс. моделей Lada (+3%). На втором месте южнокорейская компания KIA - продажи в августе снизились на 2% (18,53 тыс. машин), с начала года компания показала нулевой рост (148,95 тыс. авто). Замыкает тройку Hyundai - компания в августе показала нулевой рост продаж - 14 тыс. авто. За январь - август показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, компания реализовала 115, 94 тыс. Следом идут Renault - 12,96 тыс. проданных в августе авто (+12%), за январь - август - 89,15 тыс. (-4%) и Toyota - 9,12 тыс. в августе (-6%), с начала года - почти 65 тыс. (-2%).