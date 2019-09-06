Минобороны отсудило у "Северной верфи" 0,02% от требуемой неустойки по госконтракту

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ отсудило у петербургского судостроительного завода (СЗ) "Северная верфь" 155,7 тыс. рублей неустойки - 0,02% от заявленного иска в 693,4 млн рублей - за несвоевременно выполненные работы по государственному контракту на корветы проекта 20380, следует из решения Арбитражного суда города Москвы.

"Взыскать с ПАО "СЗ "Северная верфь" в пользу Минобороны России неустойку в размере 155 тыс. 706,3 рубля. В остальной части отказать истцу в удовлетворении исковых требований", - говорится в резолютивной части решения суда. Полный текст решения пока не опубликован.

Согласно материалам дела, российское военное ведомство подало в суд на "Северную верфь" в марте 2019 года. Министерство требовало более 693,4 млн рублей неустойки по государственному контракту от 2016 года. Суд неоднократно переносился, в определениях арбитража о переносе дела отмечалось, что иск связан с несвоевременным выполнением работ по контракту.

Согласно документам на сайте "Северной верфи", этот государственный контракт касался обслуживания корветов проекта 20380 - многоцелевых кораблей для ближней морской зоны. На борту корветов установлены пусковые установки противокорабельных ракет, зенитный ракетный комплекс, артиллерийские и пулеметные установки, а также гранатометы и противолодочная и антиторпедная защита.

Головным кораблем проекта стал корвет "Стерегущий", затем флоту были переданы корветы "Сообразительный", "Бойкий", "Совершенный", "Стойкий". На "Северной верфи" продолжается строительство корветов этой серии для флота.