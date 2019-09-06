В АСВ рассказали, что страховку по вкладам чаще всего выплачивают пенсионерам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Основной объем застрахованных обязательств банков в РФ приходится на вкладчиков старше 60 лет, их доля составляет 47,8% общего объема вкладов, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ) "О структуре вкладов физических лиц разных возрастных групп", подготовленного на основе анализа 90 банков (1,6 млн вкладчиков-физлиц), для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года.

"Основной объем застрахованных обязательств банков приходится на долю вкладчиков старше 60 лет (47,8% общего объема вкладов), что свидетельствует о формировании значительной доли денежных средств в ресурсной базе банков за счет лиц данной возрастной категории", - говорится в исследовании.

Средняя сумма вклада клиентов банков старше 60 лет также является самой высокой. Она составляет 455 тыс. руб. Клиенты от 50 до 60 лет в среднем держат на вкладах 377 тыс. руб., клиенты от 25 до 50 лет - 202 тыс. руб. Вкладчики моложе 25 лет - 128 тыс. руб.

Общий объем застрахованных вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в ликвидируемых банках составил 512 млрд руб., объем страховой ответственности агентства - 473,6 млрд руб. или 92,5%.

Рискованные вклады

Сумма вкладов превысила лимит страхового возмещения, который составляет 1,4 млн рублей, у 69 тыс. человек, или 4,3% общего количества вкладчиков, это, по мнению АСВ, свидетельствует о наличии принципа "осторожности" у вкладчиков при размещении денежных средств свыше застрахованной суммы.

Самый большой показатель рискованных вкладов наблюдается в группе заемщиков старше 60 лет. Доля вкладчиков данной категории составляет 5,9%. Их средний размер превышения суммы вклада над страховой выплатой на одного вкладчика составил 505 тыс. руб.

"В каждой из 4 возрастных групп более 90% вкладчиков, разместивших средства сверх лимита страхового возмещения, имеют сумму превышения в среднем от 73 тыс. до 118 тыс. руб. на одного вкладчика, что соразмерно сумме начисленных процентов по вкладу. Таким образом, можно предположить, что основная масса вкладчиков, превысивших лимит страхового возмещения, - это вкладчики, рискнувшие начисленными процентами, но не основной суммой депозита", - говорится в исследовании.

Самое большое количество (54,3%) вкладчиков, неоднократно получавших выплаты страхового возмещения, относится к категории клиентов старше 60 лет. Доля вкладчиков от 50 до 60 лет составила 26,3%, от 25 до 50 лет - 19% и до 25 лет - 0,3%.