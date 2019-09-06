Собянин заявил, что каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Крупные агломерации являются локомотивами экономического развития своих государств - каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране", - сказал он.

По словам мэра, Москва ежегодно перечисляет в государственную казну около 2 трлн рублей налогов и сборов, включая фонды, что позволяет выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов. Столица также создает около 2 млн рабочих мест в Подмосковье и еще 3,5 млн - в других регионах за счет своей экономики, добавил он.

В свою очередь руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов считает, что городские агломерации в целом экономически более эффективны - 50% населения мира живет в городах и производит 80% мирового ВВП. "В Москве проживает 8,5% населения страны, но в Москве создается более четверти национального ВВП. На Москву приходится около 16% инвестиций в основной капитал, 50% прямых иностранных инвестиций, Москва является крупнейшим в России рынком труда", - сказал он ТАСС.

Тихонов добавил, что Россия и Москва не являются лидерами концентрации ресурсов на фоне глобальных агломераций: только 12 российских городов входят в топ-600 крупнейших городов мира, и только два - Москва и Санкт-Петербург - находятся в топ-100 крупнейших агломераций мира. По его словам, ВРП на 1 кв. км в Москве вчетверо ниже показателей Нью-Йорка и вдвое - Парижа, но доля дохода бюджета на душу населения в этих столицах сопоставима.

"Нам есть к чему стремиться в повышении экономической плотности нашей территории <…> Развитие российских городов, повышение их конкурентоспособности - это основа устойчивого развития экономики страны в целом", - отметил он.