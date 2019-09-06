В Роскачестве призвали законодательно разграничить органическую и фермерскую продукцию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Понятия органической и фермерский продукции необходимо законодательно разграничить, чтобы избежать путаницы. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наша позиция, которую мы сейчас обсуждаем с коллегами из Министерства сельского хозяйства и на площадках правительства, это необходимость четкого разделения терминов, которые вы озвучили (органика, биопродукция, фермерская и экологически чистая продукция - прим. ТАСС). Мы в законодательстве установили термин - органическая продукция. Любая мимикрия или попытка сделать что-то похожее или близкое по звучанию или смыслу должна пресекаться, потому что, как вы правильно сказали, она путает потребителя, а мы не имеем права создавать условия или позволять вводить потребителя в заблуждение", - сказал Протасов.

Как секретариат органического технического комитета при Росстандарте, Роскачество совместно с Минсельхозом России продолжит совершенствовать стандарты и законодательство на органику, чтобы добиться и наличия на российском рынке только честной органической продукции и обеспечить экспортную привлекательность таких товаров, подчеркнул он.