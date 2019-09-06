Сбербанк разрешил клиентам менять пин-код карт через веб-версию "Сбербанк Онлайн"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сбербанк ввел для своих клиентов возможность изменять пин-код банковской карты через веб-версию "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, но хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, отметили в банке.

Ранее возможность изменять пин-код появилась в мобильном приложении банка. До этого клиенту, который забыл свой пин-код, было необходимо заказывать перевыпуск карты и забирать ее в отделении банка.