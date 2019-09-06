Лермонтовский ГМЗ запустил обновленный участок по производству монокалийфосфата

ЛЕРМОНТОВ /Ставропольский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Гидрометаллургический завод (ГМЗ), который является градообразующим предприятием города Лермонтова Ставропольского края, запустил обновленный участок по производству монокалийфосфата, это позволит двукратно увеличить производственные мощности, до 1,5 тыс. т продукции в месяц, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Линия по производству монокалийфосфата полностью модернизирована, были заменены ключевые узлы, она удвоила свою мощность. Также были сделаны и серьезные изменения в других цехах, связанные с поддержанием работоспособности. Основным фактором, с которым мы работали, это была подготовка коллектива, потому что, какие бы деньги вы ни дали, написали стратегию, если коллектив не готов, то реализация никогда не пройдет, как надо", - сообщил журналистам руководитель проекта по финансовому оздоровлению группы предприятий Андрей Коробов.

По его словам, проект был реализован полностью силами предприятия. "Важный элемент в том, что данный проект реализован целиком за счет внутреннего ресурса предприятия, проектирование, технологические решения и их внедрение. Подрядчики использовались только на тяжелые работы, чтобы уменьшить простой предприятия", - добавил он.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров высоко оценил темпы восстановления предприятия. "Год предприятие проработало, оно набирает обороты, обновило коллектив, задумывается о новых элементах образования для своих сотрудников. Я оцениваю положительно изменения и темпы развития. Это достойно - за год сделать новый продукт, удвоить производство продукции, не потерять, а приобрести новые кадры, это очень большие достижения наших партнеров", - сказал Владимиров журналистам.

О модернизации

В пресс-службе компании журналистам сообщили, что производственные мощности увеличены в два раза. "Целью проекта было двукратное увеличение производственных мощностей, до 1,5 тыс. т продукции в месяц. Он реализован в рамках программы модернизации производственного комплекса ГМЗ, разработанной командой нового инвестора завода Альберта Авдоляна", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, ГМЗ является единственным производителем монокалийфосфата (МКФ) в России и занимает лидирующие позиции на международных рынках. Растущий спрос на МКФ со стороны зарубежных потребителей, значительно превышавший текущие производственные мощности, обусловил необходимость реализации проекта.

"В результате реализации проекта ГМЗ усилит свои рыночные позиции и сможет удовлетворить поступившие заявки клиентов, увеличит стабильность загрузки всего производства в целом. Проект является одним из важнейших инструментов стабилизации финансового положения предприятия", - отметили в пресс-службе.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

Производство на ГМЗ было запущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.