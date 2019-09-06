Развитие туризма может привлечь в регионы Центральной России около 30 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие туристической сферы может привлечь в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) инвестиционные проекты на сумму около 30 млрд рублей, такие данные содержатся в карте инвестиционных проектов, представленных полпредством президента в ЦФО на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил на ВЭФ инвестиционный портфель, который включает более 200 проектов, разделенных на 12 отраслей экономики. Общая стоимость потенциальных проектов составляет 1 трлн рублей. Инвестиционные предложения расположили на карте, что позволяет наглядно посмотреть и логистическое расположение, и конкурентную среду.

"Объем инвестиций в туризм Центральной России - 30 млрд рублей, всего 17 проектов", - говорится в документе.

В регионах ЦФО расположены 20 объектов культурного наследия ЮНЕСКО, порядка 36 тысяч памятников архитектуры. Наиболее перспективными для развития туристической сферы считаются Орловская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Владимирская, Ивановская и Ярославская области, говорится в документе. Именно в этих регионах в перспективе планируется построить гостиничные и рекреационные зоны.

Ежегодно в Центральную Россию приезжают около 47 млн туристов, чуть менее 7 млн - иностранцы. С 2016 года в течение трех лет количество объектов размещения увеличилось на 26% и достигло 5 тыс., а число номеров в гостиницах выросло на 22% и, по данным на 2018 год, составляет 538 тыс. Однако, согласно инфестпортфелю, к 2024 году потребуется еще около 250 тыс. номеров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.