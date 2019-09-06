ЦБ пока не видит необходимости в дополнительных мерах по ограничению потребкредитования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ пока не видит необходимости применять дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге с журналистами.

При этом ЦБ не исключает введения новых законодательных изменений по регулированию розничного кредитования в дальнейшем.

С 1 октября 2019 года ЦБ вводит новый инструмент ограничения рисков потребкредитования - показатель долговой нагрузки заемщика, в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков.

"Мы будем отслеживать, как этот коэффициент будет работать, пока не видим необходимости применять дополнительные меры. Если они понадобятся, мы их применим", - сказала Набиуллина.

На следующей неделе ЦБ планирует выпустить доклад для общественного обсуждения по макропруденциальным мерам в розничном кредитовании, добавила она.

"Обобщая зарубежный опыт - там помимо тех инструментов, которые мы применяем, есть и другие, мы хотим их обсудить. Но если мы готовы будем их применять, с учетом обсуждения с рынком, надо будет вносить изменения в законодательство, для того, чтобы у нас был полный арсенал. На наш взгляд, первое, что нужно сделать - это оценить эффект от введения коэффициента долговой нагрузки", - сказала глава ЦБ.

Потребкредитование действительно растет быстрыми темпами, но рисков финансовой стабильности ЦБ не видит, подчеркнула Набиуллина.

"Еще раз повторю - мы не видим сейчас рисков финансовой стабильности, и лучше никого не пугать какими-то пузырями, но, безусловно, темпы роста достаточно высокие", - заключила глава ЦБ.