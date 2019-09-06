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ЦБ готов обдумать новые меры против включения надежных клиентов в черные списки банков

Регулятор начал формировать списки неблагонадежных банковских клиентов в 2017 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ готов рассмотреть дополнительные меры для решения проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Положительная динамика есть, и ЦБ готов рассмотреть дополнительные меры. И если они будут сбалансированы, то есть не раскроют окно для сомнительных операций,... инструменты, чтобы выстроить такую сбалансированную политику и защитить права добросовестных клиентов, есть. Мы готовы над этим дальше работать", - сказала она.

ЦБ начал формировать списки неблагонадежных банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, в 2017 году. Число попавших в черные списки клиентов ЦБ не раскрывает.

Из-за роста жалоб на необоснованные блокировки была запущена процедура реабилитации.

По оценкам регулятора, в 2018 году объем "обналички" сократился в 1,8 раза, вывод денег за рубеж снизился на 20%.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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