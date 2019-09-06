"Норникель" при реализации инвестпроектов отдаст приоритет отечественному оборудованию

НОРИЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" при реализации инвестиционных проектов на севере Красноярского края будет отдавать приоритет отечественному оборудованию и технологиям. Это предусматривается соглашением, подписанным компанией, Минпромторгом РФ и правительством края, сообщил журналистам в пятницу министр Денис Мантуров.

В пятницу стороны заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов и крупных проектов природоохранного назначения.

"Мы в том числе предусматриваем, что в рамках соглашения, будет использование российских технологий и оборудования", - отметил Мантуров, добавив, что компания активно внедряет разработки отечественных предприятий. При этом, по словам Мантурова, во времена СССР на горно-металлургических производствах активно использовалось оборудование из Финляндии.

В свою очередь старший вице-президент компании Сергей Батехин отметил, что проекты компании направлены на развитие региона. По его словам, компания в течение пяти лет инвестирует в развитие производства и экологические проекты на территории региона порядка 700 млрд рублей.

"Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности, а также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона", - подчеркнул премьер-министр регионального правительства Юрий Лапшин.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия.