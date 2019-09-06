Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 6 сентябрь. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, до 2 797,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,19%, до 1340,52 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:11 мск понизился на 0,75%, до 65,718 рубля, курс евро уменьшился на 0,67%, до 72,58 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,29% - до $60,91 за баррель.

По мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, российский рынок акций в понедельник может показать рост. "Рынок труда в США пока находится в хорошей форме, не подтверждая тезис о скорой рецессии. При этом сохраняются настроения на стимулирующие меры как со стороны ФРС, так и ЕЦБ. Европейский центральный банк может объявить о снижении ставки и принять другие меры монетарной поддержки экономики. Китайский юань показал недельный рост впервые за три недели в надежде на торговые переговоры", - добавил он.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2790-2800 пунктов. Курс доллара будет находиться в пределах 65,5-66,6 рубля, евро - 72,3-73,4 рубля.