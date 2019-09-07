Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию

ТАСС, 7 сентября. Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской области в субботу ввели в промышленную эксплуатацию, она, в частности, обеспечит энергоснабжение космодрома "Восточный" и создаваемого Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-служба "Русгидро".

"Сегодня в Амурской области введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС - самая мощная в России из числа гидроэлектростанций, чье возведение было начато в постсоветский период. С пуском четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейская ГЭС вышла на проектную мощность - 320 МВт. <...> Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 млрд киловатт-часов. Эта электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями, в здании ГЭС установлено четыре гидроагрегата мощностью по 80 МВт каждый, произведенные концерном "Силовые машины". Здесь впервые в истории гидроэнергетического строительства России были использованы технологии 3D-проектирования и создана цифровая модель водохранилища и ГЭС. Также впервые в стране в качестве основного противофильтрационного элемента плотины применена технология "стена в грунте", которая позволила сократить сроки возведения плотины при обеспечении высокой надежности сооружения.

"По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, строительство Нижне-Бурейской ГЭС стало одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В период максимальной интенсивности работ на строительстве было занято около 2 тыс. человек. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 млн рублей, после ввода в станции в постоянную эксплуатацию ежегодные налоговые отчисления будут составлять порядка 1,4 млрд рублей", - сообщила пресс-служба "Русгидро".

В зоне влияния водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС был образован природный парк "Бурейский", где для отвлечения диких животных из будущей зоны затопления были организованы подкормочные площадки для копытных, размещены искусственные гнездовья для редкой утки-мандаринки. Впервые в России в период заполнения водохранилища проведена операция по переводу из зоны затопления диких животных и переносу редких растений.

Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурее в Амурской области - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС выполняет роль контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая проектная выработка электроэнергии - 1670 млн кВт/ч.