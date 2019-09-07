В Минэкономразвития оценили объем инвестиций в трассу "Меридиан" из Китая в Европу

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство автодороги "Меридиан", которая должна связать Западную Европу и Китай, оценивается в $9 млрд. Реализацию проекта могут обсудить в ходе предстоящего визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщил в интервью телеканалу RT замминистра экономического развития РФ Тимур Максимов.

"По предварительной оценке, объем инвестиций составляет $9 млрд. Понятно, что силами одной страны профинансировать такое комплексное строительство будет достаточно сложно и неправильно. Главный экономический параметр, который будет выводить проект на эффективный уровень, - это грузовая база. Обеспечивать ее должны все участвующие в проекте стороны", - сказал Максимов.

По его словам, китайские партнеры уже проявили интерес к проекту строительства "Меридиана". "Более того, его выполнение прекрасно укладывается в логику китайской инициативы "Один пояс - один путь" по транспортной связанности стран региона", - добавил замминистра.

Как отметил Максимов, в инвестиционной сфере Россия и Китай наладили постоянную работу в рамках специальной межправительственной комиссии, цель которой - отбор, мониторинг и поддержка крупных совместных инвестиционных проектов.

"В перечне, который мы сформировали, есть уже более 70 проектов на общую сумму $120 млрд. Уже обсудили с Министерством сельского хозяйства Китая сотрудничество в агропромышленной сфере. Такая же работа ведется по линии энергетического сотрудничества, промышленности и сферы услуг. В первую очередь речь идет о транспортных услугах, туризме, партнерстве в сфере информационных технологий и связи", - отметил Максимов.

Он напомнил, что визит Ли Кэцяна в Россию запланирован на сентябрь. "В ходе совместной встречи с [премьер-министром РФ] Дмитрием Медведевым будем обсуждать уже конкретные действия по выполнению намеченного плана", - добавил замглавы Минэкономразвития.