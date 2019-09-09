"Ъ": экспорт российского угля на Украину в июле вырос почти до 400 тыс. тонн

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт российского угля на Украину, который с июня осуществляется только по специальным разрешения, в июле увеличился в три раза в сравнении с предыдущем месяцем, до 394,8 тыс. тонн на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Однако по отношению к июлю 2018 года поставки существенно снизились на 51,6%, а за январь - июль - на 15,3%, до 5,2 млн тонн (к январю - июлю 2018), уточняется в сообщении.

По мнению аналитиков, сокращение поставок российского угля приводит к снижению производства кокса на Украине и, как следствие, уменьшению выплавке чугуна и стали. По данным Минэнерго Украины, как пишет "Ъ", запасы угля на складах ТЭЦ на начало сентября составляют 688,4 тыс. тонн (в 2,2 раза ниже прошлого года).

Новым порядком поставок угля на Украину недовольны и угольщики Казахстана, поскольку их экспорт также снижается. По словам Максима Кононова, заместителя главы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), из заявленных 584,12 тыс. тонн угля, которые Казахстан планировал транзитом через Россию отправить на Украину с июля по сентябрь, Минэкономики разрешило лишь 233, 5 тыс. тонн (40%), пишет "Ъ".

Основными российскими компаниями, которые осуществляли поставки угля на Украину в июле стали "Ресурс" - 101,3 тыс. тонн, шахтоуправление "Садкинское" - 66 тыс. тонн, "Распадская" - 49,82 тыс. тонн, "Кузбассразрезуголь" - 36,6 тыс. тонн, "Сибантрацит" - 10,5 тыс. тонн.