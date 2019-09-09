Саудовская Аравия заверила ОПЕК о неизменности политики в отношении сделки ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК заверил секретариат в том, что назначение нового министра энергетики не повлияет на политику в отношении ОПЕК+.

Об этом журналистам сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Мирового нефтяного конгресса.

"Да, я связывался [с представителем]. Он подтвердил", - сказал Баркиндо. "Мы не ожидаем изменений в политике ОПЕК+. Она останется прежней", - заключил генсек.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Всего по ней страны - участницы соглашения должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. По его данным, королевским указом возглавлявший энергетическое ведомство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман (с 2005 по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти).