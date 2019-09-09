Росимущество направило в Минкомсвязь передаточный акт по реорганизации "Почты России"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Передаточный акт по реорганизации ФГУП "Почта России" согласован Росимуществом и направлен в Минкомсвязь, сообщил в интервью ТАСС руководитель агентства Вадим Яковенко.

"Процесс реорганизации ФГУП "Почта России" идет по плану, все территориальные управления Росимущества были задействованы в масштабной работе по выверке имущества, которое включено в передаточный акт. На данный момент передаточный акт нами согласован и направлен в Минкомсвязь для последующего внесения в правительство Российской Федерации", - сказал он.

Закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предполагающий его акционирование, был подписан президентом РФ 29 июня. Согласно закону, государственная регистрация АО должна быть осуществлена не позднее 1 октября 2019 года.

"Почта России" намерена в сентябре обратиться в Федеральную налоговую службу за регистрацией в статусе АО.