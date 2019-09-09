Сечин: цена на бензин АИ-95 на Сахалине находится на уровне московской

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цена на бензин АИ-95 находится на Сахалине в целом на уровне московской, а в административном центре области Южно-Сахалинске топливо стоит даже несколько дешевле. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом по Сахалину цена на АИ-95 находится на уровне московской. А в Южно-Сахалинске самом даже дешевле, чем в Москве, на 24-26 копеек. Поэтому тут, по правде говоря, и говорить-то нечего: цена ровно московская в целом на Сахалине. И одна заправка не может быть референтной для того, чтобы говорить о том, что здесь есть какая-то несправедливость", - сказал он.

4 сентября врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке попросил президента России Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами. В частности, по словам Лимаренко, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине "несоразмерно высока".

"Роснефть" является основным поставщиком моторного топлива на остров Сахалин. Компания располагает производственной и инфраструктурной базой на Дальнем Востоке. На острове Сахалин дочернее общество компании - "РН-Востокнефтепродукт" реализует топливо через собственную сеть АЗС, а также оптовым покупателям с нефтебаз. Сбытовая сеть "Роснефти" в Сахалинской области включает порядка 22 АЗС, часть из которых расположена в удаленных районах острова, в которых другие операторы не представлены.