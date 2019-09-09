Оман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель. Об этом ар-Румхи сообщил ТАСС.

"Для всех производителей нужно $80 за баррель вместо 60, но разве это рационально? Скорее всего - нет, не в нынешних обстоятельствах. Мы должны двигаться в существующей экономической обстановке, я думаю. Я был бы рад, если бы нефть выросла с $60 до 80, но это крайне маловероятно", - заметил он.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, в частности, таких, как ОАЭ и Кувейт, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ней страны - участницы соглашения должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).