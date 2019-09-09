"Ведомости": Iveco хочет расширить производство авто в России

МОСКВА, 9 сентября, /ТАСС/. Итальянский автопроизводитель Iveco планирует расширить свое присутствие в РФ, локализовав производство легких коммерческих авто (LCV), среднетоннажных грузовиков, и увеличив производство тяжелых грузовиков. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на бизнес-директора "Ивеко Руссия" Роберто Каматту.

"Реализация проекта позволит в течение 3-5 лет как минимум вдвое увеличить продажи в России, надеется топ-менеджер. По его оценке, в 2019 году продажи автомобилей Iveco разных типов в России составят около 2300 единиц", - пишет издание.

У итальянского концерна уже есть производство в России - на мощностях в Челябинской области совместно с ТМТ Iveco производит тяжелые грузовики. У Iveco в СП 33%.

Как заявил топ-менеджер компании, речь не идет об остановке этого производства - только о расширении через поиск нового партнера.

При этом в компании не стали отрицать, что могут претендовать в дальнейшем на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК). СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории РФ. По этому контракту инвестор берет на себя обязательства осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории России в обмен на неизменность налоговых условий, компенсацию утилизационного сбора, доступ к госзакупкам и мерам поддержки спроса. Механизм действует с 2015 года. Основной критерий соответствия у производителя при этом - уровень локализации.

СПИК 2.0, который должен заработать в этом году, можно будет заключить только на условиях внедрения в стране уникальных технологий и продуктов. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что госсубсидии в автопроме с 2020 года смогут получать только компании, которые заключили СПИК.

Такие контракты есть у всех основных производителей автомобилей в РФ.

По оценке менеджера одного из европейских автоконцернов, новое производство грузовиков итальянской компании может обойтись в сумму до €100 млн.