"Ведомости": Delivery Club и ресторатор Аркадий Новиков будут доставлять еду по Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Известный ресторатор Аркадий Новиков и сервис Delivery Club планируют открыть в Москве в октябре совместный проект в сфере доставки еды. Об этом газете "Ведомости" в понедельник рассказали сам Новиков и представитель Mail.ru Group.

Как отмечает издание, рестораны будут работать по принципу dark kitchen, то есть это будут фабрики-кухни, работающие только на доставку. При этом Новиков сообщил, что его интересы будет представлять Антон Пинский, его партнер по ресторанным проектам "Авокадо квин", "Краббер" и "Колбасный цех".

Так, первые фабрики-кухни откроются у метро "Сокол", "Цветной бульвар" и "Пушкинская", до конца года появится еще три, рассказали Пинский и представитель Mail.ru Group, а всего их будет 24.

Кроме того, планируется, что ресторанных концепций будет шесть: русская, японская и восточная кухня, пицца, десерты и здоровое питание. Средний чек, по словам Пинского, будет варьироваться от 1000 до 1200 руб. Размер инвестиций Пинский определил в десятки миллионов рублей, уточняют "Ведомости".

Что касается зон ответственности, поясняет издание, Delivery Club будет отвечать за доставку и маркетинговое продвижение, Novikov Group - за управление кухнями. Участие Delivery Club в капитале нового проекта на первом этапе не предполагается, говорит представитель интернет-компании.