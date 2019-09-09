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Новый саудовский министр энергетики обсудит с Новаком двустороннее сотрудничество

Принц Абдель Азиз бен Сальман планирует встретиться с министром энергетики России 10 сентября

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман планирует 10 сентября обсудить с министром энергетики России Александром Новаком сотрудничество двух стран. Об этом саудовский министр энергетики сообщил журналистам.Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по объемам добычи участники соглашения ОПЕК+.

"Мы встретимся с ним завтра и обсудим все вопросы нашего двухстороннего сотрудничества", - сказал он.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Королевским указом возглавлявший министерство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 годы он находился в статусе помощника министра нефти.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
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