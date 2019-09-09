Вьетнамская столица избавится от вредных для окружающей среды производств

ХАНОЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Вьетнамская столица Ханой намерена в ближайшем будущем полностью избавиться от производств, так или иначе наносящих ущерб окружающей среде. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и защиты окружающей среды республики, все предприятия и компании, деятельность которых приводит к появлению токсичных отходов или к вредным выбросам в атмосферу, будут выведены за пределы городской черты и разместятся в специально создаваемых промышленных кластерах.

По словам заместителя главы ведомства Ву Туан Няна, власти приняли решение ускорить процесс перемещения производств из города после недавнего пожара на местном заводе осветительных приборов. В конце августа на предприятии загорелся склад с люминесцентными электрическими лампами, в результате чего произошел выброс в атмосферу паров ртути. После этого ее концентрация в воздухе в окрестных районах в 30 раз превысила нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Такие инциденты диктуют необходимость как можно скорее избавить город от опасности, которую представляют промышленные объекты, чья деятельность может быть вредной для окружающей среды, сказал замминистра.

Принятая изначально в 2016 году целевая программа по избавлению вьетнамской столицы от "грязных" производств предполагала, что к концу 2018 года внесенные в контрольный список 117 заводов и фабрик будут выведены из города. Однако, к настоящему моменту пределы Ханоя покинули лишь четыре производства из утвержденного перечня. В городе по-прежнему остаются многие предприятия, подпадающие под категорию самых "недружественных" по отношению к окружающей среде, производственная деятельность которых приводит к появлению токсичных и иных вредных отходов. В их числе - текстильные, обувные и табачные фабрики, а также заводы по переработке каучука, пластика и по производству полиэтилена.

В последние годы показатель загрязнения атмосферы в Ханое по классификации ВОЗ в два раза превышает предельно допустимую норму.