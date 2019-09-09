Новый министр энергетики Саудовской Аравии заявил о неизменности нефтяной политики страны

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия не собирается менять свою нефтяную политику. Об этом заявил телеканалу Al Arabiya новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Основы нашей нефтяной политики определены заранее, они не изменятся", - сказал он.

Главы министерства отметил, что снижение производства нефти "пойдет на пользу всем членам ОПЕК".

Ранее он уже заявлял, что Эр-Рияд заинтересован в стабильном уровне цен на нефть и ориентируется прежде всего на него. "Мы заинтересованы в стабильных ценах на нефть, которые служат каждому в мировой экономике, и нам в первую очередь", - указал принц Абдель Азиз.