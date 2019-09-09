Проект создания роллер-школы победил на конкурсе "Мама - предприниматель" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Эксперты признали лучшим проект создания "Школы роллеров" на образовательном интенсиве "Мама - предприниматель" в Ставропольском крае. Инициатор проекта получит грант на его реализацию, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Победительницей стала жительница Ставрополя Аркадия Моребис с проектом "Школа роллеров". В своей презентации она смогла аргументировать цели проекта, привести убедительные доводы в пользу его перспективности. Члены жюри конкурса посчитали, что именно этот проект достоин получения главного приза - гранта в 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что жительница Ставрополя планирует создать курсы по обучению детей и взрослых катанию на роликовых коньках, подобной школы в городе еще нет. Инициатор проекта планирует направить грант на закупку необходимого оборудования.

В 2018 году Ставропольский край впервые стал участником проекта "Мама-предприниматель", организованного Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России". В 2019 году организаторы получили 115 заявок, из которых отбор прошли 36. Образовательный интенсив длился пять дней, в его рамках прошел круглый стол участниц с министром экономического развития края. Грантовый конкурс среди женщин-предпринимателей в регионе планируется проводить ежегодно.