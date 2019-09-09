Путин обсудит с главой "Газпрома" международные проекты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсудит международные проекты и газификацию регионов.

"Президент в Москве. Сегодня рабочие встречи, совещания, поскольку всю прошлую неделю он [Путин] был в разъездах. Из них публичной будет встреча с Миллером", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На прошлой неделе президент побывал в пострадавшей от наводнения Иркутской области, нанес визит в Монголию, принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и посетил космодром Восточный в Амурской области.

По словам представителя Кремля, на встрече Путина с Миллером будет "много тем для разговоров". Он напомнил, что на Восточном экономическом форуме было много информации по сотрудничеству с Китаем, трубопроводу "Сила Сибири". "Традиционно Миллер достаточно ритмично докладывает, как обстоят дела на внутреннем рынке в плане газификации регионов, и о международных проектах", - отметил Песков, добавив, что "президент большое внимание уделяет работе корпорации".