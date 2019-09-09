Свыше 1,3 тыс. компаний приняли участие в крупной инвестиционной конференции в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Город Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань принял крупнейшую инвестиционную конференцию со времени начала создания на острове пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта. Как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", в мероприятии приняли участие порядка 1,3 тыс. китайских и зарубежных компаний.

"Хайнань ведет строительство пилотной зоны свободной торговли, в основном, ради создания порта свободной торговли", - заявил, обращаясь к участникам мероприятия, губернатор провинции Чэнь Сяомин. В настоящее время, по его словам, активно идет выработка политики в отношении порта свободной торговли. В этой связи, отметил он, правительство приветствует участие предприятий в этих проектах и будет создавать для них благоприятные условия.

Во время конференции ее участники обсудили возможности будущего сотрудничества, в том числе, в инвестиционной сфере. Организаторы мероприятия провели презентации, посвященные развитию туризма, современного сервиса и высоких технологий на Хайнане. Был широко представлен инвестиционный потенциал 20 индустриальных парков.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.