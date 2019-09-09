Минск инициирует изменения в регламент взаимодействия с оператором "Дружбы" в Брянске

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона инициирует вопрос о внесении изменений в регламент взаимодействия с оператором нефтепрововода "Дружба" в Брянске, которые будут предусматривать право и обязанность остановки транспортировки в случае обнаружения некондиционной нефти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко в интервью журналу "Нефтехимия", опубликованном в понедельник.

"Мы намерены обсуждать вопрос о внесении изменений в регламент взаимодействия с брянской "Дружбой", которые в первую очередь будут предусматривать право и обязанность остановки транспортировки в случае выхода параметров качества нефти за пределы ГОСТа, - сказал он. - Одновременно мы работаем над созданием современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории - на границе как с Россией, так и с Польшей".

Борисенко сообщил, что "при одобрении концерном "Белнефтехим" готовы приступить к строительству этих узлов учета". Гендиректор белорусского предприятия проинформировал, что сейчас на ЛПДС "Мозырь" все испытания по органическим хлоридам переведены в разряд приемо-сдаточных, то есть "отныне они проводятся не раз в десять дней, а ежесуточно для всех партий нефти". На НПС "Гомель" с 1 августа введено дополнительное рабочее место испытательной лаборатории для оперативного контроля качества нефти, поступающей в страну, напомнил Борисенко.

"Отбор проб осуществляется на границе Республики Беларусь. Такой мониторинг позволит нам в случае обнаружения некачественной нефти незамедлительно отреагировать и не допустить ее поступления на территорию страны", - сказал Борисенко.

Он заявил, что ситуация с поставками некондиционной нефти научила относиться к качеству нефти по-другому, через призму самых высоких стандартов. "В данном вопросе взаимоотношения с российскими коллегами строились на доверии, на протяжении десятилетий эта практика не давала сбоев, однако теперь мы будем придерживаться принципа "доверяй, но проверяй", - сказал руководитель гомельской "Дружбы".

Белорусский концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти.