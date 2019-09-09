"Газпром" и партнеры наращивают закачку в ПХГ в ЕС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Газпром" до конца года закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе вдвое больше газа, чем в прошлом году, из-за завершения транзитного контракта с Украиной. Высокими темпами также ведут закачку европейские партнеры и Украина, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"До конца года "Газпром" закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд куб. м газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года. Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", - сказал Миллер.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос - это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - отметил Миллер.

"Нужно содержать их, платить за это", - констатировал глава государства.

"Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - уточнил глава "Газпрома".

Он добавил, что "это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".

Основной задачей в настоящее время Миллер назвал подготовку к очередному осенне-зимнему периоду, закачке газа в ПХГ, а также обеспечение оперативного резервного газа в российских ПХГ к началу отбора в объеме 72,2 млрд кубометров. "На начало осенне-зимнего периода мы обеспечим суточную производительность подземных хранилищ в Российской Федерации в 843,3 млн куб. м газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны", - указал глава "Газпрома".

Переговоры по газу

19 сентября Россия, Украина и Еврокомиссия проведут очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Действующий 10-летний контракт на прокачку российского газа через Украину истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать контракт на прежних условиях и изучает варианты на случай прекращения транзита.