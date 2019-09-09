Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) РФ в августе снизилась до 29% против 30% в июле, при этом санкции не привели к значительным продажам ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, отмечается в очередном выпуске обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев, по данным Национального расчетного депозитария (НРД), в августе немного снизилась - до 29% от общего объема рынка ОФЗ. Санкции не привели к значительным продажам ОФЗ нерезидентами: по данным НРД, в августе объем вложений нерезидентов уменьшился на 18 млрд рублей", - сообщил регулятор.

В обзоре указывается, что после значительного сокращения размещаемых объемов ОФЗ доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в августе в среднем составила 38%, что практически совпадает с долей нерезидентов с января по июль 2019 года.

В августе 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ. "Влияние на них новых санкций было кратковременным, и в целом в августе доходности снизились на 18 базисных пунктов. Повышение международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга России было ожидаемо участниками рынка и практически не отразилось на уровне кривой доходностей ОФЗ", - говорится в обзоре.