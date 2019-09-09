Эксперты: смена министра энергетики Саудовской Аравии не повлияет на сделку ОПЕК+

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый министр энергетики Саудовской Аравии не сможет повлиять на объемы сокращения нефти в других странах ОПЕК+, пока цена на нефть находится на некритичном для них уровне. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

8 сентября стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Возглавлявший ведомство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005-го по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти.

"Я думаю, что мало что поменяется с приходом нового министра. Саудовская Аравия находится в таких рамках, за которые выйти сложно. Нужно всех остальных убедить в том, что нужно еще больше сократить объем, а они на это вряд ли пойдут, по крайней мере России это сложно сделать. Венесуэла, Иран тоже не пойдут на такое", - отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, добавив, что страны не будут прислушиваться к призывам сокращать добычу, пока цены находятся на некритичном для них уровне.

По мнению Юшкова, Саудовская Аравия не может в одиночку влиять на дефицит нефти в мире, важными факторами остается добыча нефти американскими сланцевыми компаниями и объемы добычи в других странах в рамках сделки. "Саудовская Аравия не может влиять на цену на нефть кроме как себе в убыток, только если бы радикально в разы сократила добычу, тогда бы это привело к дефициту на рынке. Цена на рынке не поднимается, например, до $80 за баррель, не потому что Саудовская Аравия что-то делает не так, а потому что американские сланцевые компании по-прежнему добывают много нефти и не дают цене подняться ", - пояснил Юшков.

О необходимости совместной работы стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефти для роста цены сообщил и старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов. "В начале сентября агентство Reuters опубликовало исследование, согласно которому сделка ОПЕК+ работает не одинаково эффективно для разных участников соглашения. По сути, договоренностей о сокращении добычи придерживаются только Россия и Саудовская Аравия. Повлиять на остальные страны аль-Фалех, судя по всему, не смог", - сказал он. По мнению аналитика, сделка ОПЕК+ пока не оправдала надежд саудитов: цена нефти не вернулась на уровень $80 за баррель, который необходим Саудовской Аравии для исполнения бюджета королевства.

При этом старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что другой крупный производитель нефти - Россия - уже достаточно обеспечивает выполнение сделки. "Россия обеспечивает выполнение сделки за счет своей же доли на мировом рынке, фактически сокращая ее в угоду США. Учитывая внутристрановые негативные факторы, например, необходимость дополнительного сокращения добычи из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Транснефти", позиции российской нефти на мировом рынке оказались под угрозой", - отметил эксперт.

О сделке ОПЕК+

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Всего по ней страны - участницы соглашения должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).