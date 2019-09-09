Минфин США планирует начать приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает при благоприятных условиях приступить к приватизации ипотечных организаций Fannie Mae и Freddie Mac, которые были введены под государственное управление для предотвращения банкротства во время кризиса 2008 года, через три-шесть месяцев. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканалу Fox Business министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы считаем, что сейчас наступила пора провести их [Fannie Mae и Freddie Mac] рекапитализацию, чтобы укрепить их состояние таким образом, чтобы не подвергать больше опасности налогоплательщиков и в конечном счете привлечь в них [Fannie Mae и Freddie Mac] капиталы извне", - информировал министр.

Мнучин уточнил, что реализация плана приватизации этих двух компаний во многом зависит от Конгресса США. "Консервативный подход слишком долго господствовал в данном вопросе. Теперь мы решили, что сначала попробуем решить этот вопрос на двухпартийной основе [в Конгрессе]. Если нам это не удастся, то мы без проблем пойдем по административному пути и осуществим необходимые изменения самостоятельно [на основе полномочий исполнительной ветви власти]", - пояснил он.

"Я надеюсь на то, что при поддержке Конгресса мы достигнем этого в течение трех-шести месяцев. В обратном случае мы пойдем по административному пути", - сказал глава Минфина.

К осени 2008 года экономика США подошла значительно разбалансированной: долги домохозяйств достигали 127% от уровня доходов, кризис неплатежей в ипотеке увеличился до рекордных показателей: ежеквартально у должников забирали по 700 тыс. домов, находившихся в залоге. "Теневой банковский сектор" в США раздулся до $60 трлн, биржевые индексы в США прекратили рост. При этом такие крупные финансовые корпорации и ипотечные организации, как Fannie Mae и Freddie Mac, продолжали выдавать рискованные кредиты.

В сентябре 2008 года федеральное правительство США решило вмешаться в ситуацию и для предупреждения банкротства объявило о введении государственного управления в Fannie Mae и Freddie Mac. Эти компании потеряли в стоимости с начала года на 80%.