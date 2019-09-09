В Ингушетии намерены перезапустить простаивающие промышленные предприятия

МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены перезапустить предприятия и заводы, которые простаивают после открытия, сообщила пресс-служба избранного в воскресенье главы региона Махмуд-Али Калиматова.

"За два месяца в качестве врио главы Ингушетии я ознакомился с ситуацией по производственным предприятиям, особенно по тем, которые введены в эксплуатацию, но простаивают и нуждаются в перезапуске. У нас есть ряд пока нереализованных проектов. Говоря об их успешном вводе в эксплуатацию, мы слукавим - ситуация может повториться, и они будут простаивать, поэтому я убежден, и представители регионального Минфина и Минэкономразвития со мной согласны, необходимо заняться именно проблемными объектами", - приводит пресс-служба слова Калиматова со встречи с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

Как пояснили ТАСС в Минэкономразвития республики, речь идет о картонажной фабрике, комбинате детского питания и Назрановском заводе электродвигателей малых мощностей. "Эти предприятия были открыты в регионе в разные годы, но по тем или иным причинам оказались нерентабельными", - сказал собеседник агентства.

На встрече также обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии в рамках госпрограммы развития СКФО до 2025 года. Планируется провести повторную встречу в Москве для предметного обсуждения проектов.