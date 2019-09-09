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Федерация профсоюзов прокомментировала законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Как считают в ФНПР, предложенная Минфином система не может гарантировать сохранность средств

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предложенная Минфином система пенсионных накоплений не может гарантировать сохранность накоплений из-за неустойчивости финансовой системы. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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"В новом законопроекте заявлен принцип добровольности участия граждан в формировании "гарантированного пенсионного продукта". Если принцип добровольности отвечает позиции ФНПР, то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при нынешней неустойчивой финансовой системе <...> говорить пока преждевременно", - цитирует пресс-служба секретаря ФНПР Игоря Шанина.

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", ранее предлагалось назвать этот вид пенсионного накопления "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК).

Основными чертами продукта, как пояснили в Минфине, являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.

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